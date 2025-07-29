وزير الثقافة غسان سلامة للـLBCI: زياد الرحباني كان ظاهرة استثنائية وهو جزء لا يتجزّأ من السردية الرحبانية الغنيّة في كلّ العالم العربي والمشرق

سلامة للـLBCI: زياد كان يعلم ما هي نقاط الضعف والنواقص في المجتمع اللبناني وكان يجرؤ على اظهارها

سلامة للـLBCI: زياد كان يعلم ما هي نقاط الضعف والنواقص في المجتمع اللبناني وكان يجرؤ على اظهارها

الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة في البلاد والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها رئيس الجمهورية اليوم وغداً في زيارته الرسمية إلى الجزائر