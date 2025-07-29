سلامة للـLBCI: زياد كان يعلم ما هي نقاط الضعف والنواقص في المجتمع اللبناني وكان يجرؤ على اظهارها

الوكالة الوطنية: الطيران المسيّر الاسرائيلي يحلق منذ الصباح على علو منخفض في أجواء الزهراني

الوكالة الوطنية: الطيران المسيّر الاسرائيلي يحلق منذ الصباح على علو منخفض في أجواء الزهراني

وزير الثقافة غسان سلامة للـLBCI: زياد الرحباني كان ظاهرة استثنائية وهو جزء لا يتجزّأ من السردية الرحبانية الغنيّة في كلّ العالم العربي والمشرق