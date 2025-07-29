الوكالة الوطنية: الطيران المسيّر الاسرائيلي يحلق منذ الصباح على علو منخفض في أجواء الزهراني

سلامة للـLBCI: وزارة الثقافة رافقت أحوال زياد الرحباني الصحيّة وحاولت نشله من صعوباته الصحية والدولة قدمت واجب العزاء كما منحت وسام الارز من درجة كومندور لعائلته

سلامة للـLBCI: وزارة الثقافة رافقت أحوال زياد الرحباني الصحيّة وحاولت نشله من صعوباته الصحية والدولة قدمت واجب العزاء كما منحت وسام الارز من درجة كومندور لعائلته

سلامة للـLBCI: زياد كان يعلم ما هي نقاط الضعف والنواقص في المجتمع اللبناني وكان يجرؤ على اظهارها