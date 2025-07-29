سلامة للـLBCI: تكريم الراحل زياد الرحباني لن يتوقّف فهذا المساء سنفتتح "ليلة المتاحف" في وزارة الثقافة بتحيّة له من المتحف الوطني كما سيُفتتح مهرجان السينما في أيلول بيوم مخصّص لأعماله ونبحث في تنظيم تكريم أوسع له خلال فصل الخريف

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سلامة للـLBCI: المطالبة بيوم حداد على روح الراحل زياد الرحباني تعكس محبة جمهوره وحماستهم وهو أمر مشروع ومحترم لكن لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام عند رحيل فنان إذ لم يحصل ذلك حتى مع رحيل كبار كوديع الصافي وصباح وأفهم الحماسة