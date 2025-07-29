الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلامة للـLBCI: تكريم الراحل زياد الرحباني لن يتوقّف فهذا المساء سنفتتح "ليلة المتاحف" في وزارة الثقافة بتحيّة له من المتحف الوطني كما سيُفتتح مهرجان السينما في أيلول بيوم مخصّص لأعماله ونبحث في تنظيم تكريم أوسع له خلال فصل الخريف
آخر الأخبار
2025-07-29 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلامة للـLBCI: تكريم الراحل زياد الرحباني لن يتوقّف فهذا المساء سنفتتح "ليلة المتاحف" في وزارة الثقافة بتحيّة له من المتحف الوطني كما سيُفتتح مهرجان السينما في أيلول بيوم مخصّص لأعماله ونبحث في تنظيم تكريم أوسع له خلال فصل الخريف
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
تكريم
الراحل
الرحباني
يتوقّف
المساء
سنفتتح
"ليلة
المتاحف"
وزارة
الثقافة
بتحيّة
المتحف
الوطني
سيُفتتح
مهرجان
السينما
أيلول
مخصّص
لأعماله
ونبحث
تنظيم
تكريم
الخريف
التالي
سلامة للـLBCI: المطالبة بيوم حداد على روح الراحل زياد الرحباني تعكس محبة جمهوره وحماستهم وهو أمر مشروع ومحترم لكن لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام عند رحيل فنان إذ لم يحصل ذلك حتى مع رحيل كبار كوديع الصافي وصباح وأفهم الحماسة
بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:05
المستشار الألماني: إرسال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي إلى غزة يرسل إشارة مهمة بأننا موجودون هناك وأننا نساعد
آخر الأخبار
08:05
المستشار الألماني: إرسال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي إلى غزة يرسل إشارة مهمة بأننا موجودون هناك وأننا نساعد
0
آخر الأخبار
08:05
المستشار الألماني: على إسرائيل تحسين الوضع في غزة بسرعة ونرحب بالخطوات الأولى لكن لا بد من اتخاذ المزيد
آخر الأخبار
08:05
المستشار الألماني: على إسرائيل تحسين الوضع في غزة بسرعة ونرحب بالخطوات الأولى لكن لا بد من اتخاذ المزيد
0
آخر الأخبار
08:04
المستشار الألماني: الإعتراف بدولة فلسطينية هو أحد الخطوات النهائية لحل الدولتين
آخر الأخبار
08:04
المستشار الألماني: الإعتراف بدولة فلسطينية هو أحد الخطوات النهائية لحل الدولتين
0
أخبار لبنان
07:58
لليوم الثاني.. كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة تغصّ بوجوه محبّي الراحل زياد رحباني
أخبار لبنان
07:58
لليوم الثاني.. كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة تغصّ بوجوه محبّي الراحل زياد رحباني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:05
المستشار الألماني: إرسال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي إلى غزة يرسل إشارة مهمة بأننا موجودون هناك وأننا نساعد
آخر الأخبار
08:05
المستشار الألماني: إرسال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي إلى غزة يرسل إشارة مهمة بأننا موجودون هناك وأننا نساعد
0
آخر الأخبار
08:05
المستشار الألماني: على إسرائيل تحسين الوضع في غزة بسرعة ونرحب بالخطوات الأولى لكن لا بد من اتخاذ المزيد
آخر الأخبار
08:05
المستشار الألماني: على إسرائيل تحسين الوضع في غزة بسرعة ونرحب بالخطوات الأولى لكن لا بد من اتخاذ المزيد
0
آخر الأخبار
08:04
المستشار الألماني: الإعتراف بدولة فلسطينية هو أحد الخطوات النهائية لحل الدولتين
آخر الأخبار
08:04
المستشار الألماني: الإعتراف بدولة فلسطينية هو أحد الخطوات النهائية لحل الدولتين
0
آخر الأخبار
07:42
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تمكنت من الوصول إلى السويداء وتدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة
آخر الأخبار
07:42
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تمكنت من الوصول إلى السويداء وتدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:24
بري بحث مع دياب وسفير مصر في التطورات ودعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع غدا و"اللجان" الأربعاء
أخبار لبنان
08:24
بري بحث مع دياب وسفير مصر في التطورات ودعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع غدا و"اللجان" الأربعاء
0
آخر الأخبار
2025-07-07
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة دير كيفا
آخر الأخبار
2025-07-07
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة دير كيفا
0
آخر الأخبار
06:30
مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري لـ"سانا": قمنا بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم
آخر الأخبار
06:30
مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري لـ"سانا": قمنا بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم
0
أمن وقضاء
2025-07-27
قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في نهر البارد ولم يعد
أمن وقضاء
2025-07-27
قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في نهر البارد ولم يعد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
لليوم الثاني.. كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة تغصّ بوجوه محبّي الراحل زياد رحباني
أخبار لبنان
07:58
لليوم الثاني.. كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة تغصّ بوجوه محبّي الراحل زياد رحباني
0
أخبار دولية
07:06
خامنئي يتهم الغرب باستغلال الملف النووي ذريعة للاصطدام مع إيران
أخبار دولية
07:06
خامنئي يتهم الغرب باستغلال الملف النووي ذريعة للاصطدام مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
إجتماع لهيئة مكتب المجلس... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
06:39
إجتماع لهيئة مكتب المجلس... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
04:43
وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط العسكري فعال ومستعدون للدبلوماسية أيضا
أخبار دولية
04:43
وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط العسكري فعال ومستعدون للدبلوماسية أيضا
0
أخبار لبنان
03:52
وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد
أخبار لبنان
03:52
وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "
تقارير نشرة الاخبار
16:30
خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
زياد الرحباني رحل... ومعه رحل جزء من كل شخص عرفه
تقارير نشرة الاخبار
13:49
زياد الرحباني رحل... ومعه رحل جزء من كل شخص عرفه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تصعيد إسرائيلي رغم الهدنة: تهديدات مستمرة وضغوط دولية متزايدة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تصعيد إسرائيلي رغم الهدنة: تهديدات مستمرة وضغوط دولية متزايدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:43
في وداع زياد الرحباني... ماجدة الرومي تبكي عند أقدام فيروز (فيديو)
فنّ
08:43
في وداع زياد الرحباني... ماجدة الرومي تبكي عند أقدام فيروز (فيديو)
2
أخبار لبنان
10:05
سلام سلّم عائلة زياد الرحباني وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية (فيديو)
أخبار لبنان
10:05
سلام سلّم عائلة زياد الرحباني وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية (فيديو)
3
خبر عاجل
12:26
الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية
خبر عاجل
12:26
الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية
4
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
حال الطقس
01:51
انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب
حال الطقس
01:51
انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب
6
أخبار لبنان
02:18
نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط
أخبار لبنان
02:18
نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط
7
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!
8
تقارير نشرة الاخبار
16:30
خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "
تقارير نشرة الاخبار
16:30
خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More