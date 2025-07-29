الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: زياد الرحباني أبدع وأعطانا ارثا كبيرا سيسجله التاريخ هو وأهله و"كلنا رايحين"

آخر الأخبار
2025-07-29 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: زياد الرحباني أبدع وأعطانا ارثا كبيرا سيسجله التاريخ هو وأهله و&quot;كلنا رايحين&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: زياد الرحباني أبدع وأعطانا ارثا كبيرا سيسجله التاريخ هو وأهله و"كلنا رايحين"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الجمهورية

السابق

ميشال

الرحباني

وأعطانا

كبيرا

سيسجله

التاريخ

وأهله

و"كلنا

رايحين"

LBCI التالي
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: زياد تحدث بالحق ورفض الظلم وكان مقاوما لكل شيء خطأ ولا أحد يستطيع ألا يقدر فنه ومسرحه وألا يقبله كما هو ولبنان لا يزول
برنامج الأغذية العالمي: لم نتمكن بعد من إيصال كميات المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:05

المستشار الألماني: إرسال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي إلى غزة يرسل إشارة مهمة بأننا موجودون هناك وأننا نساعد

LBCI
آخر الأخبار
08:05

المستشار الألماني: على إسرائيل تحسين الوضع في غزة بسرعة ونرحب بالخطوات الأولى لكن لا بد من اتخاذ المزيد

LBCI
آخر الأخبار
08:04

المستشار الألماني: الإعتراف بدولة فلسطينية هو أحد الخطوات النهائية لحل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
07:58

لليوم الثاني.. كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة تغصّ بوجوه محبّي الراحل زياد رحباني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:05

المستشار الألماني: إرسال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي إلى غزة يرسل إشارة مهمة بأننا موجودون هناك وأننا نساعد

LBCI
آخر الأخبار
08:05

المستشار الألماني: على إسرائيل تحسين الوضع في غزة بسرعة ونرحب بالخطوات الأولى لكن لا بد من اتخاذ المزيد

LBCI
آخر الأخبار
08:04

المستشار الألماني: الإعتراف بدولة فلسطينية هو أحد الخطوات النهائية لحل الدولتين

LBCI
آخر الأخبار
07:42

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تمكنت من الوصول إلى السويداء وتدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-04

وزير العدل لـ جدل: التشكيلات القضائية ليست الأسبوع المقبل كما يُشاع وأنا كمتابع ومقرّب من مجلس القضاء علمت أنهم لم ينتهوا منها بعد وهم يعملون خلال العطل من أجل إنجازها

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-22

الرئيس عون: المرحلة دقيقة وتتطلب مواقف جامعة تصون وحدة لبنان

LBCI
آخر الأخبار
02:00

بن غفير تعليقا على قرار هولندا منعه من الدخول: حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-28

الأمن العام يوقف قاتل أحمد الشهاب بعد استدراجه من سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

لليوم الثاني.. كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة تغصّ بوجوه محبّي الراحل زياد رحباني

LBCI
أخبار دولية
07:06

خامنئي يتهم الغرب باستغلال الملف النووي ذريعة للاصطدام مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:39

إجتماع لهيئة مكتب المجلس... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
04:43

وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط العسكري فعال ومستعدون للدبلوماسية أيضا

LBCI
أخبار لبنان
03:52

وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

زياد الرحباني رحل... ومعه رحل جزء من كل شخص عرفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تصعيد إسرائيلي رغم الهدنة: تهديدات مستمرة وضغوط دولية متزايدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:43

في وداع زياد الرحباني... ماجدة الرومي تبكي عند أقدام فيروز (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:05

سلام سلّم عائلة زياد الرحباني وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:26

الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:51

انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب

LBCI
أخبار لبنان
02:18

نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More