المستشار الألماني: إرسال المساعدات عن طريق الإسقاط الجوي إلى غزة يرسل إشارة مهمة بأننا موجودون هناك وأننا نساعد

العاهل الأردني: التصعيد الخطير في الضفة الغربية يجب أن يتوقف وهناك مخاطر إشعال صراع أكبر في المنطقة

العاهل الأردني: التصعيد الخطير في الضفة الغربية يجب أن يتوقف وهناك مخاطر إشعال صراع أكبر في المنطقة

المستشار الألماني: على إسرائيل تحسين الوضع في غزة بسرعة ونرحب بالخطوات الأولى لكن لا بد من اتخاذ المزيد