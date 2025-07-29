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وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس بحيث لا تحدد بذراعيها العسكري أو المدني مستقبل غزة

آخر الأخبار
2025-07-29 | 09:45
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وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس بحيث لا تحدد بذراعيها العسكري أو المدني مستقبل غزة
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وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس بحيث لا تحدد بذراعيها العسكري أو المدني مستقبل غزة

 
 
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