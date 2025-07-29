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الخارجية الأميركية: اجتماع نيويورك بشأن حل الدولتين صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر ولن نشارك في هذه الإهانة

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2025-07-29 | 14:45
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الخارجية الأميركية: اجتماع نيويورك بشأن حل الدولتين صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر ولن نشارك في هذه الإهانة
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الخارجية الأميركية: اجتماع نيويورك بشأن حل الدولتين صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر ولن نشارك في هذه الإهانة

 
 
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