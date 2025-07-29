الخارجية الأميركية: اجتماع نيويورك بشأن حل الدولتين صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر ولن نشارك في هذه الإهانة

وزير الثقافة غسان سلامة للـLBCI: زياد الرحباني كان ظاهرة استثنائية وهو جزء لا يتجزّأ من السردية الرحبانية الغنيّة في كلّ العالم العربي والمشرق

وزير الثقافة غسان سلامة للـLBCI: زياد الرحباني كان ظاهرة استثنائية وهو جزء لا يتجزّأ من السردية الرحبانية الغنيّة في كلّ العالم العربي والمشرق

الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة في البلاد والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها رئيس الجمهورية اليوم وغداً في زيارته الرسمية إلى الجزائر