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استطلاع لرويترز/إبسوس: شعبية ترامب تتراجع إلى 40% في أدنى مستوى بفترته الرئاسية الثانية

آخر الأخبار
2025-07-29 | 16:37
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استطلاع لرويترز/إبسوس: شعبية ترامب تتراجع إلى 40% في أدنى مستوى بفترته الرئاسية الثانية
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استطلاع لرويترز/إبسوس: شعبية ترامب تتراجع إلى 40% في أدنى مستوى بفترته الرئاسية الثانية

 
 
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