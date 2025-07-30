نظام التحذير من تسونامي في أميركا: التحذير من تسونامي يشمل جزر ألوشيان وممر سامالجا في ألاسكا بعد زلزال قبالة سواحل كامتشاتكا في روسيا

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