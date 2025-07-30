الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأونروا: الأزمة في غزة تتفاقم والعالم يراقب بصمت
آخر الأخبار
2025-07-30 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأونروا: الأزمة في غزة تتفاقم والعالم يراقب بصمت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأزمة
تتفاقم
والعالم
يراقب
التالي
الأونروا: الأطفال في غزة ينتظرون في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس للحصول على المياه
تسونامي صرب مدينة سيفيرو كوريلسك الروسية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:13
السلطات الروسية ترفع إنذار التسونامي في منطقة كامشاتكا في أقصى شرق البلاد
آخر الأخبار
07:13
السلطات الروسية ترفع إنذار التسونامي في منطقة كامشاتكا في أقصى شرق البلاد
0
أخبار دولية
07:11
قلق روسيّ إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية
أخبار دولية
07:11
قلق روسيّ إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية
0
اخبار البرامج
07:08
"زياد الرحباني كان يضحكنا ويبكينا في الوقت نفسه"... نقولا الأسطا: أغني كل الألوان ومتمسك بحريتي
اخبار البرامج
07:08
"زياد الرحباني كان يضحكنا ويبكينا في الوقت نفسه"... نقولا الأسطا: أغني كل الألوان ومتمسك بحريتي
0
أخبار لبنان
06:53
سلام عرض مع مدير "الألكسو" إطلاق مشاريع تعاون تربوية وثقافية والتقى مدير الـUNHCR
أخبار لبنان
06:53
سلام عرض مع مدير "الألكسو" إطلاق مشاريع تعاون تربوية وثقافية والتقى مدير الـUNHCR
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:13
السلطات الروسية ترفع إنذار التسونامي في منطقة كامشاتكا في أقصى شرق البلاد
آخر الأخبار
07:13
السلطات الروسية ترفع إنذار التسونامي في منطقة كامشاتكا في أقصى شرق البلاد
0
أخبار دولية
07:11
قلق روسيّ إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية
أخبار دولية
07:11
قلق روسيّ إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية
0
أخبار لبنان
06:52
بخاري: المستقبل جميل للبنان
أخبار لبنان
06:52
بخاري: المستقبل جميل للبنان
0
آخر الأخبار
06:52
روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني
آخر الأخبار
06:52
روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-03
حبيب زار الشيخ علي الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-07-03
حبيب زار الشيخ علي الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية
0
اخبار البرامج
2025-07-29
بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)
اخبار البرامج
2025-07-29
بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)
0
أخبار دولية
05:19
15 دولة غربية للبلدان الأخرى: لإعلان عزم الاعتراف بفلسطين
أخبار دولية
05:19
15 دولة غربية للبلدان الأخرى: لإعلان عزم الاعتراف بفلسطين
0
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:01
المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن
أخبار لبنان
15:01
المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:57
"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:57
إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر
أمن وقضاء
12:57
إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر
2
اقتصاد
10:34
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز
اقتصاد
10:34
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز
3
أخبار لبنان
14:57
الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"
أخبار لبنان
14:57
الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"
4
أخبار دولية
00:02
خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ
أخبار دولية
00:02
خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ
5
أخبار لبنان
15:51
ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت
أخبار لبنان
15:51
ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت
6
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
7
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة
8
رياضة
10:41
نواف سلام يستقبل وائل عرقجي
رياضة
10:41
نواف سلام يستقبل وائل عرقجي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More