مصدر لرويترز: وزير الخارجية السوري يتوجه إلى روسيا غدا الخميس

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النائب الياس حنكش للـLBCI: الصبر الدولي بدأ ينفذ وعلى حزب الله أن يتلبنن وان يكون على مستوى بقية الاطراف في البلد وليس بإمكانه أن يبقى في موقع ابتزاز للاخرين