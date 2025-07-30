ترمب: تطبيق الرسوم الجمركية سيبدأ الجمعة ولن نؤجل ذلك

وزير العدل عادل نصار يستلم في هذه الاثناء التشكيلات القضائية من امين سر مجلس القضاء الاعلى القاضي رودني ضو

وزير العدل عادل نصار يستلم في هذه الاثناء التشكيلات القضائية من امين سر مجلس القضاء الاعلى القاضي رودني ضو

النائب الياس حنكش للـLBCI: الصبر الدولي بدأ ينفذ وعلى حزب الله أن يتلبنن وان يكون على مستوى بقية الاطراف في البلد وليس بإمكانه أن يبقى في موقع ابتزاز للاخرين