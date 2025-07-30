وزير العدل عادل نصار يستلم في هذه الاثناء التشكيلات القضائية من امين سر مجلس القضاء الاعلى القاضي رودني ضو

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وزير العدل بعد تسلمه التشكيلات القضائية: مجلس القضاء الأعلى قام بدوره وعلينا نحن أن نقوم بدورنا والمعيار الأساسي هو احترام استقلالية القضاء وأنا على يقين أن مجلس القضاء الأعلى قام بدوره على أكمل وجه