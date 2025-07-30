وزير العدل: لا أعلم ماذا يوجد في مغلف التشكيلات ولكن ما أؤكده أن التعيينات التي حصلت والتي اقترحتها على مجلس الوزراء هي وفقًا لضميري وبعيدًا عن المحسوبيات بمعزل عن الآراء السياسية التي هي حق لكل مواطن وليس هناك إقصاء لأحد

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