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بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: رسالتي للاخوان الشيعة في عيد الاضحى تحدّثت عن موضوع جبل عامل وامتداده لبلاد بشارة ونحن شعب واحد

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2025-07-30 | 10:56
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بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: رسالتي للاخوان الشيعة في عيد الاضحى تحدّثت عن موضوع جبل عامل وامتداده لبلاد بشارة ونحن شعب واحد
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بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: رسالتي للاخوان الشيعة في عيد الاضحى تحدّثت عن موضوع جبل عامل وامتداده لبلاد بشارة ونحن شعب واحد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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