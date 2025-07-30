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كسروان
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o
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قاسم: إسرائيل وأميركا يتحملان مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
آخر الأخبار
2025-07-30 | 12:11
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قاسم: إسرائيل وأميركا يتحملان مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
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