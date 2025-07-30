نعيم قاسم: على الدولة أن تقوم بواجبين أساسيين الأول هو ايقاف العدوان بكل السبل والمهمة الثانية هي اعادة الاعمار التي هي من مسؤولية الدولة

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