وزارة الخارجية الروسية: وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو غدا الخميس

هيئة الجيوفيزياء: تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسيّ الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا

هيئة الجيوفيزياء: تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسيّ الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا

وكالة تاس: إجلاء نحو 2700 شخص إلى مناطق آمنة في جزر الكوريل بعد الزلزال الذي ضرب كامشاتكا الروسية