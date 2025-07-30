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البقاع
24
o
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o
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o
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كسروان
28
o
متن
28
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البرازيل: ترامب وقعا أمرا تنفيذيا برسوم إضافية 40% على البرازيل ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%
آخر الأخبار
2025-07-30 | 14:10
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البرازيل: ترامب وقعا أمرا تنفيذيا برسوم إضافية 40% على البرازيل ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%
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