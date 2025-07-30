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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا 3 عمليات بـ5 مسيرات على أهداف تابعة للعدو الصهيوني
آخر الأخبار
2025-07-30 | 16:54
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا 3 عمليات بـ5 مسيرات على أهداف تابعة للعدو الصهيوني
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