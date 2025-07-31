وزير الخارجية الإيراني لفاينانشال تايمز: طهران لن تقبل بأن "تمضي الأمور كما كانت عليه" قبل الصراع الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل

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