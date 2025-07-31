رئيس الجمهورية جوزاف عون في عيد الجيش: لقد انتهكت اسرائيلُ السيادة اللبنانية آلافَ المرات وقتلت مئاتِ المواطنين منذ اعلانِ وقفِ إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024 وحتى هذه الساعة ومنعت الأهالي من العودةِ الى أراضيهم ومن إعادةِ إعمارِ منازلِهم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك