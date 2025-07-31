عون: الجانب الأميركي قد عرض علينا مسودة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها

رئيس الجمهورية: من النقاط التي طالبنا بها ايضا تأمينُ مبلغ مليار دولار أميركي سنويا ولفترةِ عشرِ سنوات من الدولِ الصديقة لدعمِ الجيشِ اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتِهما وإقامةُ مؤتمرٍ دوليٍ للجهاتِ المانحة لإعادة ِإعمارِ لبنانَ في الخريفِ المقب

رئيس الجمهورية: من النقاط التي طالبنا بها ايضا تأمينُ مبلغ مليار دولار أميركي سنويا ولفترةِ عشرِ سنوات من الدولِ الصديقة لدعمِ الجيشِ اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتِهما وإقامةُ مؤتمرٍ دوليٍ للجهاتِ المانحة لإعادة ِإعمارِ لبنانَ في الخريفِ المقب

رئيس الجمهورية جوزاف عون في عيد الجيش: لقد انتهكت اسرائيلُ السيادة اللبنانية آلافَ المرات وقتلت مئاتِ المواطنين منذ اعلانِ وقفِ إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024 وحتى هذه الساعة ومنعت الأهالي من العودةِ الى أراضيهم ومن إعادةِ إعمارِ منازلِهم