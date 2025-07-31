رئيس الجمهورية: من النقاط التي طالبنا بها ايضا تأمينُ مبلغ مليار دولار أميركي سنويا ولفترةِ عشرِ سنوات من الدولِ الصديقة لدعمِ الجيشِ اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتِهما وإقامةُ مؤتمرٍ دوليٍ للجهاتِ المانحة لإعادة ِإعمارِ لبنانَ في الخريفِ المقب

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رئيس الجمهورية: من النقاط التي طالبنا بها ايضا تحديدُ وترسيمُ وتثبيتُ الحدودِ البريّة والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كلٍ من الولاياتِ المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرقِ المختصة في الأمم المتحدة وحلُ مسألةِ النازحين