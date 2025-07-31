رئيس الجمهورية: علينا أن نختار إمّا الانهيار أو الاستقرار ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ ولا يهمّه وطن

رئيس الجمهورية: الحكومة مهتمّة بملفّ الإنتخابات النيابية المقبلة والدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي وهو ما يُدرس في المجلس النيابي مع التأكيد على إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم في الاقتراع

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