بدء الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال

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مصادر الـLBCI: الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل قررت تمثيل دولة قطر في المحافل الخارجية المقبلة بخطوة تسعى من خلالها إلى مواصلة مسيرتها على اعلى مستوى في رياضة التراب شوتينغ