الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سانا: وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية ويلتقي نظيره الروسي أندريه بيلوسوف لبحث العديد من القضايا المشتركة

آخر الأخبار
2025-07-31 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سانا: وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية ويلتقي نظيره الروسي أندريه بيلوسوف لبحث العديد من القضايا المشتركة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سانا: وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية ويلتقي نظيره الروسي أندريه بيلوسوف لبحث العديد من القضايا المشتركة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الدفاع

السوري

العاصمة

الروسية

موسكو

زيارة

رسمية

ويلتقي

نظيره

الروسي

أندريه

بيلوسوف

العديد

القضايا

المشتركة

LBCI التالي
وزير الخارجية الألماني: أحث إسرائيل على إتاحة وصول فعال للمساعدات إلى غزة عن طريق الأمم المتحدة
تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:42

الرابطة المارونية في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: نطالب بإصدار القرار الاتهامي وضمّ الأهالي الى النظام المالي الضامن الذي يخضع له أهالي العسكر

LBCI
أخبار دولية
08:38

البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول

LBCI
أخبار دولية
08:34

وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية "مخزية"

LBCI
آخر الأخبار
08:34

غازي العريضي للـLBCI: ورقة براك ليست ورقة تفاوض بل ابتزاز ومحاولة اذلال وكسر أي فريق في لبنان هو كسر للبنان ولاستقراره

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:34

غازي العريضي للـLBCI: ورقة براك ليست ورقة تفاوض بل ابتزاز ومحاولة اذلال وكسر أي فريق في لبنان هو كسر للبنان ولاستقراره

LBCI
آخر الأخبار
08:23

غازي العريضي للـLBCI: على اسرائيل الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار ولبنان نفّذ في الجنوب 99% مما طلب منه ونحن ندافع عن أنفسنا

LBCI
عالم الطبخ
08:20

لفائف التاكو مع لحم الكباب المهروس... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:09

الوزير السابق غازي العريضي للـLBCI: خطاب رئيس الجمهورية اليوم هو خطاب عقلاني ومسؤول واستيعابي ووطني بكل ما للكلمة من معنى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-14

وزير الداخلية أحمد الحجار بعد استقباله وزير الداخلية الكويتي: البحث تناول التعاون الأمني بشكل عام وبدأت الترجمة مباشرة بعد اللقاء اذ انتقل فريق عمل متخصص من الجانب الكويتي لعقد لقاءات مباشرة مع زملائهم من الجانب اللبناني

LBCI
موضة وجمال
14:25

ياسمينا زيتون توثّق صيف 2025 بإطلالات راقية ولمسات عائلية دافئة (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-05-13

من دمية غريبة إلى أيقونة موضة... لماذا أصبحت "لابوبو" مشهورة في عالم الأزياء؟

LBCI
رياضة
02:00

روجيه فغالي وجوزف مطر يحرزان لقب "رالي البترون الأول" على متن تويوتا GR Yaris Rally 2

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:16

إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومطالب المودعين وموظفي المصارف على طاولة إجتماع نقابة موظفي المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:21

إعتصام لعدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

جلسة مجلس النواب التشريعية... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار دولية
06:50

أجواء زيارة ويتكوف والإجتماع الذي سيجمعه بنتنياهو...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:39

قائد الجيش أعرب عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة الإستقرار للبنان

LBCI
أخبار دولية
05:25

وزير الخارجية السوري خلال زيارة لموسكو: نطمح لأن تكون روسيا إلى جانبنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:01

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

LBCI
أمن وقضاء
09:42

بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

LBCI
أخبار لبنان
08:50

مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل تمهيداً لإصداره

LBCI
أمن وقضاء
14:28

توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار

LBCI
أخبار لبنان
00:35

طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ

LBCI
أمن وقضاء
15:49

يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به

LBCI
فنّ
04:52

"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:49

بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: سأعود مع عائلتي بشكل دائم الى لبنان في أيلول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More