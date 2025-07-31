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o
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o
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o
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وزير الخارجية الألماني: يجب إعادة تفعيل دخول المساعدات إلى غزة عبر الممرات البرية بشكل عاجل
آخر الأخبار
2025-07-31 | 06:50
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وزير الخارجية الألماني: يجب إعادة تفعيل دخول المساعدات إلى غزة عبر الممرات البرية بشكل عاجل
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