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الرئيس بري يرفع الجلسة التشريعية الى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم

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2025-07-31 | 07:35
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الرئيس بري يرفع الجلسة التشريعية الى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم
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الرئيس بري يرفع الجلسة التشريعية الى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم

 
 
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