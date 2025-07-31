وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف

الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير على أوتوستراد المدينة الرياضية في بيروت باتجاه خلدة بين سيارتين ودراجة نارية أسفر عن وقوع إصابات وتسبب بزحمة سير خانقة

الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير على أوتوستراد المدينة الرياضية في بيروت باتجاه خلدة بين سيارتين ودراجة نارية أسفر عن وقوع إصابات وتسبب بزحمة سير خانقة

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء المجاعة إلى 159 بينهم 90 طفلا بعد وفاة شخصين أحدهما طفل خلال الساعات الـ24 الماضية