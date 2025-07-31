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الخارجية الأميركية: بيان مشترك يدين تزايد عدد التهديدات الموجهة من الأجهزة المخابراتية الإيرانية

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2025-07-31 | 11:09
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الخارجية الأميركية: بيان مشترك يدين تزايد عدد التهديدات الموجهة من الأجهزة المخابراتية الإيرانية
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الخارجية الأميركية: بيان مشترك يدين تزايد عدد التهديدات الموجهة من الأجهزة المخابراتية الإيرانية

 
 
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