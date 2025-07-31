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وزير الخارجية الأميركي: الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار وسيؤدي الى زيادة تعنت حماس

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2025-07-31 | 12:50
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وزير الخارجية الأميركي: الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار وسيؤدي الى زيادة تعنت حماس
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وزير الخارجية الأميركي: الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار وسيؤدي الى زيادة تعنت حماس

 
 
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