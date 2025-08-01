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أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: ويتكوف إتفق مع نتنياهو على بحث وقف إطلاق نار يفرج عن الرهائن وينزع سلاح حماس
آخر الأخبار
2025-07-31 | 23:56
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أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: ويتكوف إتفق مع نتنياهو على بحث وقف إطلاق نار يفرج عن الرهائن وينزع سلاح حماس
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