إحصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور طبيعية في المحلة

التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور طبيعية في المحلة

أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: ويتكوف وتنياهو إتفقا على أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات إلى غزة