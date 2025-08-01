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التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور طبيعية في المحلة

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2025-08-01 | 00:36
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التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور طبيعية في المحلة
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التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور طبيعية في المحلة

 
 
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