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رئيس الجمهورية يزور المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في الحدت للإطلاع على واقع الإدارة الراهن ومختلف أساليب العمل

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2025-08-01 | 01:10
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رئيس الجمهورية يزور المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك &quot;الريجي&quot; في الحدت للإطلاع على واقع الإدارة الراهن ومختلف أساليب العمل
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رئيس الجمهورية يزور المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في الحدت للإطلاع على واقع الإدارة الراهن ومختلف أساليب العمل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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