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الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير على طريق الصرفند أسفر عن جرح شخصين وقد عملت فرق الإسعاف على نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة

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2025-08-01 | 05:46
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الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير على طريق الصرفند أسفر عن جرح شخصين وقد عملت فرق الإسعاف على نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة
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الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير على طريق الصرفند أسفر عن جرح شخصين وقد عملت فرق الإسعاف على نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة

 
 
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