الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: التصادم بين شاحنة و٣ سيارات على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت نتج عنه قتيل و٧ جرحى وحركة المرور كثيفة في المحلة

آخر الأخبار
2025-08-01 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: التصادم بين شاحنة و٣ سيارات على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت نتج عنه قتيل و٧ جرحى وحركة المرور كثيفة في المحلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: التصادم بين شاحنة و٣ سيارات على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت نتج عنه قتيل و٧ جرحى وحركة المرور كثيفة في المحلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

التصادم

شاحنة

سيارات

الوحش

باتجاه

بيروت

وحركة

المرور

كثيفة

المحلة

LBCI التالي
"رائحة أجساد النساء في فترة الإباضة تساعد الرجال على الإسترخاء"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
الرئيس عون إطلع من وزير العمل محمد حيدر على أوضاع الوزارة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وجرى التأكيد على ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
08:34

3 أطباق غنيّة تزيّن مائدة Morning Talk... تعلموا طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:31

منع المرور داخل نفق المطار باتجاه خلدة صباح يوم الأحد بسبب تنظيفات وأعمال كنس

LBCI
أخبار دولية
08:25

بوتين: روسيا تريد سلاما دائما ومستقرا في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
08:17

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الحدث عند مفرق الكفاءات بسبب تسرب زيوت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
08:34

3 أطباق غنيّة تزيّن مائدة Morning Talk... تعلموا طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:17

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الحدث عند مفرق الكفاءات بسبب تسرب زيوت

LBCI
آخر الأخبار
08:13

التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت سببت بازدحام مروري بالاتجاهين

LBCI
آخر الأخبار
07:53

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى من قصر بعبدا: نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح وهناك توافق داخلي واسع على ضرورة بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:05

بهية الحريري إتصلت بهيكل مهنئة بعيد الجيش ونوهت بتضحيات المؤسسة العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
05:55

بهاء الحريري: لحصر السلاح بيد الجيش الضامن الوحيد للإستقرار

LBCI
أخبار لبنان
04:55

مرقص بحث والسفير بخاري في تعزيز التعاون الإعلامي ودعم وسائل الإعلام العام

LBCI
منوعات
05:37

في خطوة فريدة من نوعها... قرية اسبانية تحظّر على سكّانها الموت وهذه قصتها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الإسرائيلية إستدعت موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات وويتكوف زار مركزًا لتوزيع الأغذية في رفح... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:26

عون من "الريجي": لا مؤسسة سيئة بل إدارة سيئة تقود العاملين فيها إلى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كـ"الدومينو" يتزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ويتكوف في تل أبيب وتحريك لملف صفقة الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الشيباني في موسكو واللقاء الأهم مع بوتين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:57

بعد انفصالها عن حبيبها... نجمة تركية شهيرة تعلن إصابتها بمرض السرطان

LBCI
أمن وقضاء
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
03:07

انفجار ووفاة وإصابات... حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بطريقة مأساوية: إليكم ما حصل!

LBCI
أخبار لبنان
05:59

نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر إبتداءً من الساعة الثالثة

LBCI
منوعات
09:00

تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

LBCI
خبر عاجل
05:07

الزميلة آمال شحادة: الخارجية الإسرائيلية تستدعي جميع موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات بعد تقرير لمجلس الأمن القومي إدعى فيه أن إيران والحزب والجهاد الإسلامي يخططون لعمليات ضد إسرائيل والإمارات

LBCI
خبر عاجل
07:08

"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديلات اضافية على الرحلات للفترة الممتدة من 2 ولغاية 7 آب

LBCI
خبر عاجل
11:06

غارة إسرائيلية على جرد بريتال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More