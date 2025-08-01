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o
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o
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الوكالة الوطنية: تحليق مسيرتين منذ الصباح على علو منخفض فوق مناطق الزهراني
آخر الأخبار
2025-08-01 | 07:50
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الوكالة الوطنية: تحليق مسيرتين منذ الصباح على علو منخفض فوق مناطق الزهراني
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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