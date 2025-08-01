السفير المصري لدى لبنان علاء موسى من قصر بعبدا: نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح وهناك توافق داخلي واسع على ضرورة بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية

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