التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت سببت بازدحام مروري بالاتجاهين

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الحدث عند مفرق الكفاءات بسبب تسرب زيوت

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق الحدث عند مفرق الكفاءات بسبب تسرب زيوت

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى من قصر بعبدا: نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح وهناك توافق داخلي واسع على ضرورة بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية