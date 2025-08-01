النائب جورج عقيص للـLBCI: نتمنى أن تكون الجلسة الحكومية الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة وزمام المبادرة والخيارات أمام حزب الله اما الحياة الكريمة والآمنة في كنف الدولة واما الانتحار

النائب جورج عقيص للـLBCI: نتمنى أن تكون الجلسة الحكومية الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة وزمام المبادرة والخيارات أمام حزب الله اما الحياة الكريمة والآمنة في كنف الدولة واما الانتحار

النائب جورج عقيص للـLBCI: هناك ضغط سعودي - أميركي - فرنسي واضح والحرب قد تأتي مجددا وحتى اليوم تمايز الرئيس بري عن ارادة حزب الله لم يترجم