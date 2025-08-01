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o
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النائب جورج عقيص للـLBCI: نتمنى أن تكون الجلسة الحكومية الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة وزمام المبادرة والخيارات أمام حزب الله اما الحياة الكريمة والآمنة في كنف الدولة واما الانتحار
آخر الأخبار
2025-08-01 | 08:49
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النائب جورج عقيص للـLBCI: نتمنى أن تكون الجلسة الحكومية الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة وزمام المبادرة والخيارات أمام حزب الله اما الحياة الكريمة والآمنة في كنف الدولة واما الانتحار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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