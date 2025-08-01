النائب جورج عقيص للـLBCI: نتمنى أن تكون الجلسة الحكومية الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة وزمام المبادرة والخيارات أمام حزب الله اما الحياة الكريمة والآمنة في كنف الدولة واما الانتحار

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الرئيس عون اطّلع من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert على الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع في لبنان والدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا الإطار