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ترامب: لقد أمرت بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة بالقرب من روسيا

آخر الأخبار
2025-08-01 | 13:01
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ترامب: لقد أمرت بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة بالقرب من روسيا
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ترامب: لقد أمرت بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة بالقرب من روسيا

 
 
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