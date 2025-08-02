كنعان للـLBCI: تبلّغت رسميًا من موفد الرئيس الفرنسيّ أنّ قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام الماليّ واسترداد الودائع شرط أساسيّ لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل

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كنعان للـLBCI: المطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام الماليّ لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم