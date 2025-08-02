كنعان للـLBCI: ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاريّ والتفاهم على الخطوات المقبلة في فترة زمنية من دون إطالة

كنعان للـLBCI: أكدنا في قانون اصلاح المصارف إصلاح مؤسسة ضمان الودائع ورفع المبلغ الذي يحصل عليه المودع في حال انهيار المصرف ومبلغ الـ٧٥ مليون ليرة المعمول به سابقًا لم يعد واردًا والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام الماليّ واسترداد الودائع

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