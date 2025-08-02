قنبلة من مسيرة ألقيت في بلدة رامية في قضاء بنت جبيل

كنعان للـLBCI: في شأن التحالفات في الانتخابات النيابية الاحتمالات كلها واردة والانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلك التحالفات

كنعان للـLBCI: في شأن التحالفات في الانتخابات النيابية الاحتمالات كلها واردة والانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلك التحالفات

كنعان للـLBCI: ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاريّ والتفاهم على الخطوات المقبلة في فترة زمنية من دون إطالة