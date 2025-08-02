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كنعان للـLBCI: في شأن التحالفات في الانتخابات النيابية الاحتمالات كلها واردة والانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلك التحالفات
آخر الأخبار
2025-08-02 | 04:12
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كنعان للـLBCI: في شأن التحالفات في الانتخابات النيابية الاحتمالات كلها واردة والانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلك التحالفات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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