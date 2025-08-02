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o
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o
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o
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معاريف عن ضابط احتياط في الجيش الإسرائيليّ: "حماس" انتزعت أثمانًا باهظة من الجيش عبر حرب عصابات قد تستمر سنوات
آخر الأخبار
2025-08-02 | 05:51
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معاريف عن ضابط احتياط في الجيش الإسرائيليّ: "حماس" انتزعت أثمانًا باهظة من الجيش عبر حرب عصابات قد تستمر سنوات
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